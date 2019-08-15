Из Дома Безобразовой на Сенной выселили «Золотую богиню»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-15T16:57:31+03:00

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Не задалась торговля днем 15 августа у продавцов ювелирного салона, располагавшегося в доме номер 13, литера А по Сенной площади. Здесь, в самом центре Санкт-Петербурга больше двух месяцев незаконно работал магазин сувениров и драгоценностей. В четверг его закрыли сотрудники комитета по контролю за городским имуществом (ККИ).

- Помещение площадью 150 квадратных метров было занято без правоустанавливающих документов, - сообщает пресс-служба ККИ.

Когда-то договор аренды у коммерсантов существовал, однако в мае нынешнего его действие было прекращено. При этом если раньше арендатором выступало общество с ограниченной ответственностью «Евробалекс», то сейчас помещение в здании, которое является объектом культурного наследия «Доходный дом Н.В. Безобразовой», занимало ООО «Золотая богиня».

Инспектора уже предупреждали «божественный» магазин о том, что с площадей надо съехать, но коммерсанты держались до последнего и лишь визит сотрудников ККИ помог ювелирному салону закрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU