Жительница Ленобласти соблазнила подростка на наркотики и получила за это 5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-15T17:06:57+03:00

Жительница Ленобласти отправится в тюрьму за то, что дала подростку наркотики Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка отправится за решетку, как только порастет ее годовалая дочь

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Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы поселка Перово. Молодая девушка соблазнила свою несовершеннолетнюю подругу к употреблению наркотиков, за что получила реальный срок – пять лет тюремного заключения.

- Суд установил, что 20-летняя девушка находилась в квартире своего знакомого вместе с несовершеннолетней подругой. Во время тусовки она предложила подростку расслабиться и употребить наркотики совершенно бесплатно, «по-дружески», - сообщила прокуратура Ленобласти.

Девочка согласилась. Взяла наркотики, самодельное устройство для их употребления и скурила все предложенное.

Как именно эта история всплыла и дошла до суда, не известно. Однако суд приговорил 20-летнюю к пяти годам тюрьмы. Единственно, что прямо сейчас девушка срок отбывать не будет. На данный момент младшей дочери девушки всего один год. Поэтому подсудимая отправится в тюрьму как только ребенку исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU