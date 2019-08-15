Жительница Ленобласти соблазнила подростка на наркотики и получила за это 5 лет тюрьмы
Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы поселка Перово. Молодая девушка соблазнила свою несовершеннолетнюю подругу к употреблению наркотиков, за что получила реальный срок – пять лет тюремного заключения.
- Суд установил, что 20-летняя девушка находилась в квартире своего знакомого вместе с несовершеннолетней подругой. Во время тусовки она предложила подростку расслабиться и употребить наркотики совершенно бесплатно, «по-дружески», - сообщила прокуратура Ленобласти.
Девочка согласилась. Взяла наркотики, самодельное устройство для их употребления и скурила все предложенное.
Как именно эта история всплыла и дошла до суда, не известно. Однако суд приговорил 20-летнюю к пяти годам тюрьмы. Единственно, что прямо сейчас девушка срок отбывать не будет. На данный момент младшей дочери девушки всего один год. Поэтому подсудимая отправится в тюрьму как только ребенку исполнится 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU