2019-08-15T22:22:22+03:00
Общество

В «Хороводе мира» на Дворцовой площади закружились тысячи петербуржцев

Акция объединила 120 городов России и мира [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сегодня в хороводах приняло участие около тридцати тысяч человек. Фото: @belyaev_igorСегодня в хороводах приняло участие около тридцати тысяч человек. Фото: @belyaev_igor
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Гигантский хоровод завертелся на Дворцовой площади сегодня вечером, 15 августа. За руки взялись тысячи петербуржцев. Участников было столько, что на площади буквально не осталось свободного места. Хоровод вокруг Александрийского столпа водили под музыку: мероприятие сопровождал концерт.

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А на Дворике хороводы водят #фестиваль #хоровод #хороводыроссии #ятамбыл #роликомания #роллерпитер #праздникврыбныйдень
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Хоровод у Эрмитажа лишь часть международной акции «Хоровод мира». Сегодня акция одновременно прошла в 120 городах России и зарубежья.

– Люди разных мировоззрений, национальностей, культур, представители разных хороводных направлений взялись за руки, чтобы создать образ единства и мира во всем мире, – объясняют свой замысел организаторы – фестивальное движение «Хороводы России».

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По предварительным прикидкам организаторов, в хороводах приняло участие около тридцати тысяч человек. Несколько тысяч объединил хоровод на Дворцовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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