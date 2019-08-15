«Герой нашего времени»: Мужчина в красном «разрулил» пробку на месте сломанного светофора на Пискаревском
«Мужчина в красном» стал регулировщиком на перекрестке Пискаревского проспекта, шоссе Революции и Свердловской набережной сегодня, 15 августа, около девяти часов вечера. Автомобилист в ярком наряде «разрулил» пробку, которая стала скапливаться из-за сломанного светофора. Соседи по дорожному движению прозвали мужчину «героем нашего времени» и адресовали ему свое большое коллективное спасибо.
– Спасибо большое! Без Вас мы бы домой только завтра попали! – пишут автомобилисты в сети.
«Без Вас мы бы домой только завтра попали!» – пишут автомобилисты в сети. Фото: vk.com/spb_today
Кстати, по словам водителей, светофор у сада Нева сломался еще днем, и движение там регулировали сотрудники ДПС. Куда они делись, передали ли пост регулировщиков «мужчине в красном» добровольно – вопрос.
– Потом еще и к ответственности привлекут, за то что регулировал движение, – рассуждают коллеги по цеху.
По данным «Яндекс.Карт», несмотря на поздний час, небольшая пробка есть на перекрестке и сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU