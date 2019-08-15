«Герой нашего времени»: Мужчина в красном «разрулил» пробку на месте сломанного светофора на Пискаревском

СЕГОДНЯ 23:11 2019-08-15T23:11:39+03:00

По словам водителей, светофор у сада Нева сломался еще днем. Фото: vk.com/spb_today

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«Мужчина в красном» стал регулировщиком на перекрестке Пискаревского проспекта, шоссе Революции и Свердловской набережной сегодня, 15 августа, около девяти часов вечера. Автомобилист в ярком наряде «разрулил» пробку, которая стала скапливаться из-за сломанного светофора. Соседи по дорожному движению прозвали мужчину «героем нашего времени» и адресовали ему свое большое коллективное спасибо.

– Спасибо большое! Без Вас мы бы домой только завтра попали! – пишут автомобилисты в сети.

«Без Вас мы бы домой только завтра попали!» – пишут автомобилисты в сети. Фото: vk.com/spb_today

Кстати, по словам водителей, светофор у сада Нева сломался еще днем, и движение там регулировали сотрудники ДПС. Куда они делись, передали ли пост регулировщиков «мужчине в красном» добровольно – вопрос.

– Потом еще и к ответственности привлекут, за то что регулировал движение, – рассуждают коллеги по цеху.

По данным «Яндекс.Карт», несмотря на поздний час, небольшая пробка есть на перекрестке и сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU