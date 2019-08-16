2019-08-16T10:10:05+03:00
Происшествия

Скрипку стоимостью 3 тысячи евро похитили у концертмейстера в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту дорогостоящего музыкального инструмента
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге украл скрипку за три тысячи евроВ Петербурге украл скрипку за три тысячи евроФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку заявления о краже дорогостоящей скрипки, стоимостью три тысячи евро. На 16 августа 2019 года – это около 220 тысяч рублей. За помощью в поиске элитного музыкального инструмента обратилась работница одного из городских театров.

- 16 августа в УМВД по Московскому району Северной столицы поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера одного из театров. Она рассказала, что кто-то неизвестный похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Вместе со скрипкой за три тысячи евро, вор прихватил футляр и смычок, стоимостью по 400 евро каждый, примерно 60 тысяч рублей за все. Таким образом, общий ущерб от кражи музыкального инструмента составил 3,8 тысячи евро – 278,5 тысяч рублей. Сумма солидная.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту кражи и ищут след «музыкальных воров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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