Ревнивый петербуржец избил бывшую девушку и ее подругу, отобрав у них телефоны

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-16T10:36:10+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга задержала 34-летнего местного жителя за подозрение в грабеже. Однако являлась ли кража для мужчины целью, сказать сложно. Как стало известно в пятницу, 16 августа, телефоны принадлежат его бывшей девушке и ее подруге, которых он избил и серьезно напугал своим неадекватным поведением.

- 15 августа в полицию Красногвардейского района поступило заявление от 28-летней девушки. Она рассказала, что ее бывший сожитель вышел из себя и напал на нее и ее подругу, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В тот день на проспекте Энтузиастов обезумивший экс-бойфренд залепил пощечину подруге заявительницы, отнял у нее телефон, после чего буквально затолкнул свою бывшую в машину марки «Хундай Солярис». Девушка сильно испугалась, так как мужчина крутил руль и ехал в совершенно непонятном направлении. К тому же, в машине от постоянно был ее.

В итоге, отлупив бывшую, петербуржец отнял у нее еще два мобильных телефона, вытолкнул из машины на Ириновском проспекте и скрылся.

Сейчас героя-любовника задержали. В отношении него возбуждено уголовно дело. Он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU