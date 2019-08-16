Шесть автомобилей столкнулись на КАД перед Вантовым мостом в Петербурге
На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге утром в пятницу, 16 августа, произошла массовая авария перед Вантовым мостом. Сразу шесть машин попали в «замес», создав «паровозик». Все автомобили встали в левом ряду, полностью перегородив одну полосу движения. Автомобилисты жалуются на то, что образуется большая пробка.
- Там проклятое место. Катимся с горки, не рассчитываем дистанцию, перед тобой подрезают авто, в соседнем ряду плотно, не уйти, и ты уже не король дороги. Сам на этом участке «словил» в задний бампер, - рассказал петербургский автомобилист в сети.
Сообщений о пострадавших в массовой аварии нет. Судя по снимкам с места ДТП, машины помялись не сильно, поэтому, видимо, водители отделались небольшими ушибами.
На данный момент на внутреннем кольце КАД в сторону аэропорта от магазина «Мега – Дыбенко» образовалась пробка. Сотрудники дорожной полиции уже работают на месте и выясняют обстоятельства, при которых произошло ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU