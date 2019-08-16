Шесть автомобилей столкнулись на КАД перед Вантовым мостом в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-16T11:34:19+03:00

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На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге утром в пятницу, 16 августа, произошла массовая авария перед Вантовым мостом. Сразу шесть машин попали в «замес», создав «паровозик». Все автомобили встали в левом ряду, полностью перегородив одну полосу движения. Автомобилисты жалуются на то, что образуется большая пробка.

- Там проклятое место. Катимся с горки, не рассчитываем дистанцию, перед тобой подрезают авто, в соседнем ряду плотно, не уйти, и ты уже не король дороги. Сам на этом участке «словил» в задний бампер, - рассказал петербургский автомобилист в сети.

Сообщений о пострадавших в массовой аварии нет. Судя по снимкам с места ДТП, машины помялись не сильно, поэтому, видимо, водители отделались небольшими ушибами.

На данный момент на внутреннем кольце КАД в сторону аэропорта от магазина «Мега – Дыбенко» образовалась пробка. Сотрудники дорожной полиции уже работают на месте и выясняют обстоятельства, при которых произошло ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU