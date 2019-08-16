Заброшенное здание рухнуло в Волхове, под завалами могут находиться два человека

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-16T12:39:56+03:00

В Волхове обрушилось здание, под завалами могут находиться люди.

Обвал мог произойти во время запланированного сноса дома

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В городе Волхов Ленинградской области произошло ЧП. Утром в пятницу, 16 августа, обрушилось заброшенное здание. По предварительным данным, под завалами могут оказаться два человека. Сотрудники МЧС региона уже выехали на место с кинологами для поиска пострадавших.

По словам местных жителей, обрушилось здание заброшенной школы №3 на улице Александра Лукьянова.

- Вчера школу разбирали. Она давно стоит без дела. Может там обвал произошел, - рассказал «КП» житель Волхова.

Однако в пресс-службе МЧС «Комсомолке» сообщили, что ЧП произошло в другом месте.

- Здание неэксплуатируемое. Произошло разрушение. В данный момент ведутся работы на месте ЧП. Это территория завода. Под завалами могут находиться два человека, - сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

«КП»-Петербург продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU