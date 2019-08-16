На ледоколе в Петербурге погиб рабочий: СК начал проверку

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-16T12:33:49+03:00

Трагедия на ледоколе в Петербурге: во время работы погиб электромонтажник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге следователи СК начали проверку по факту гибели одного из работников на ледоколе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальной информации пока немного. Известно лишь, что трагедия могла произойти при следующих обстоятельствах:

- При проведении проверки одного из помещений на ледоколе была обнаружена неполадка в кабеле, - пояснили в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - При ее устранении электромонтажник получил электрический удар током и скончался по дороге в больницу.

Как сообщили в ведомстве, сейчас проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление причин и условий, способствовавших произошедшему.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU