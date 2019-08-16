Появилось фото с места ЧП в Волхове, где рухнул дом

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-16T12:56:17+03:00

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Днем 16 августа в городе Волхов в Ленинградской области произошло серьезное ЧП: на Кировском проспекте, 20 рухнуло заброшенное здание. Как сообщили "КП" - Петербург" в региональном МЧС, на месте работают спасатели, кинологи. Изначально сообщалось, что под завалами находятся два человека. По последней информации их нашли, но спасти не удалось. Мужчины, личности которых устанавливаются, погибли. Также в распоряжении редакции появились первые фото с места трагедии в Волхове.

- Здание, где произошло обрушение, не эксплуатируемое, это здание бывшего завода, - сообщили "КП" - Петербург" в ГУ МЧС по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. - В данный момент ведутся работы на месте ЧП. Информация по пострадавшим уточняется. По данным на 12.48, можем сказать, что под завалами могут находиться два человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/726340" frameborder="0"></iframe> В Волхове во время ремонта обрушилось здание цементного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU