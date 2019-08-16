2019-08-16T12:56:17+03:00
Происшествия

Появилось фото с места ЧП в Волхове, где рухнул дом

На месте трагедии работают спасатели
Степан СТЕПАНОВ
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По предварительной информации, два человека погибли в Волхове при обрушении здания завода.По предварительной информации, два человека погибли в Волхове при обрушении здания завода.
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Днем 16 августа в городе Волхов в Ленинградской области произошло серьезное ЧП: на Кировском проспекте, 20 рухнуло заброшенное здание. Как сообщили "КП" - Петербург" в региональном МЧС, на месте работают спасатели, кинологи. Изначально сообщалось, что под завалами находятся два человека. По последней информации их нашли, но спасти не удалось. Мужчины, личности которых устанавливаются, погибли. Также в распоряжении редакции появились первые фото с места трагедии в Волхове.

- Здание, где произошло обрушение, не эксплуатируемое, это здание бывшего завода, - сообщили "КП" - Петербург" в ГУ МЧС по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. - В данный момент ведутся работы на месте ЧП. Информация по пострадавшим уточняется. По данным на 12.48, можем сказать, что под завалами могут находиться два человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

В Волхове во время ремонта обрушилось здание цементного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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