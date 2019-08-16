Обманутые дольщики Петербурга получат выплаты взамен недостроенного жилья

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-16T14:10:53+03:00

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Реестр обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге сократился на 44 человека, которые получат выплаты взамен недостроенного жилья. Такое решение давней проблемы дольщиков стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между Комитетом по социальной политике, холдингом Setl Group и гражданами, сведения о которых внесены в реестр участников долевого строительства, нуждающихся в защите.

- Много лет мы принимаем заявления от пострадавших дольщиков и очень хорошо знаем все их проблемы. Очень рады, что появились социально ответственные компании в строительном бизнесе. Благодаря их инициативам появилась возможность помочь петербуржцам, которые все эти годы искали помощи в решении жилищной проблемы, - отметил председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Чиновник надеется, что такую практику поддержат другие застройщики и это позволит полностью ликвидировать реестр. До сегодняшнего дня в нем состояло 165 человек, которым в порядке очереди была предоставлена возможность воспользоваться выплатой.

- Правительство города активно ведет работу с застройщиками по выкупу социальных объектов, а бизнес-сообщество, со своей стороны, откликнулось на решение проблемы обманутых дольщиков. Застройщики понимают, что именно таким образом могут улучшить репутацию всего строительного сообщества Северной столицы, которая страдает от недобросовестных коллег, - прокомментировал член совета директоров Setl Group, генеральный директор Setl Gity Илья Еременко.

ИСТОЧНИК KP.RU