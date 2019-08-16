Ворота Казанского сквера со стороны Невского проспекта открыли впервые за 12 лет
В Санкт-Петербурге спустя 12 лет открыли вход в Казанский сквер со стороны Невского проспекта. Ворота ограды были закрыты в течение долгого времени и наконец-то распахнули свои створы по многочисленным просьбам горожан. Теперь, чтобы насладиться отдыхом напротив одного из главных соборов города, не нужно обходить садик кругом.
- Долгое время попасть в сквер у Казанского собора можно было только со стороны Казанской улицы и набережной канала Грибоедова. Теперь для петербуржцев открыли широкий проход с Невского проспекта, - пишет «Мойка78» со ссылкой на комитет по благоустройству.
Проход в сквер со стороны Невского проспекта закрыли еще в 2007 году. Раньше зону с зеленым газоном и фонтаном открывали только по выходным и праздникам, а после закрыли и вовсе. Причиной тому возмущения РПЦ, которая посчитала, что туристы и горожане превратили пространство перед собором в место на подобии пляжного отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU