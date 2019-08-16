Фундамент колокольни Троицкого собора в Колпино и остатки Владимирского пассажа включили в список объектов культурного наследия

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-16T16:45:37+03:00

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 16 августа, в перечень объектов культурного наследия города внесены фундамент колокольни Троцкого собора в Колпино и участок с останками Владимирского пассажа Ново-Александровского рынка 1867 года постройки, который находился в квартале между переулком Бойцова, набережной Фонтанки, Вознесенским проспектом и Садовой улицей.

- В обнаруженном фундаменте колокольни в Колпино содержится информация о конструкции самого здания, а также о формировании исторической застройки в центре Колпино, примыкающей к территории Ижорских заводов, - сообщили в Смольном.

В Адмиралтейском районе города во время раскопок на месте бывшего пассажа найдены остатки деревянного настила и мощения, перекрывающие разгрузочную арку в восточной стенке шурфа, вероятно, относятся к покрытию центрального прохода Владимирского пассажа. Остатки деревянного короба и отсутствие пола на растворе, по мнению археологов, свидетельствует о техническом характере использования обнаруженного подвального помещения. По оценке специалистов, объект имеет историко-культурную ценность как памятник городской и торговой культуры Петербурга XIX века.

ИСТОЧНИК KP.RU