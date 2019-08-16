2019-08-16T18:28:21+03:00
Дом. Семья

Бык и две телочки устроили романтическую прогулку по Красному Селу

Галантный рогатый отвел своих спутниц отобедать на детскую площадку [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Бык и две телочки прогулялись по Красному Селу под ПетербургомБык и две телочки прогулялись по Красному Селу под ПетербургомФото: СОЦСЕТИ
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В Красном Селе, что под Петербургом, в пятницу, 16 августа, местные жители заметили необычную компанию. Троица рогатых – две телочки и бычок, прогуливались по улицам города, лениво пожевывая траву на газонах.

- Ну, так пасутся они. Никто за ними не следит. Вот колышки вырываются, и они ходят туда-сюда, - невозмутимо прокомментировала увиденная петербурженка в соцсети.

Пятнистая троица прошлась по детским площадкам, погуляла по пустырям и даже заглянула в местный мусорный бак в поисках какого-нибудь «деликатеса». Причем животные совершенно не обращали внимания на людей, не пугаясь и не убегая, когда к ним кто-нибудь подходил или проезжала мимо машина.

Пройдя несколько кругов по местности, коровы, видимо, устали. Поэтому бычок взял на себя ответственность, как кавалер двух телочек, отвести их на обед на самый лучший газон, который он только смог найти в Красном Селе.

Бык и две телочки гуляют по Красному Селу .

ИСТОЧНИК KP.RU

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