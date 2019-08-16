2019-08-16T17:46:30+03:00
Общество

Нелегальные свалки в Петербурге хотят сделать экономически невыгодными

Нарушителей собираются привлечь к ответственности за нанесение вреда экологии города
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге придумали новый способ борьбы с нелегальными свалкамиВ Петербурге придумали новый способ борьбы с нелегальными свалкамиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге планируют сделать экономически невыгодными нелегальные свалки. Как стало известно в пятницу, 16 августа, на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга внесен проект, который касается ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами и предусматривает такой вид наказания, как конфискация транспортных средств, на которых перевозят мусор.

- Эта законодательная инициатива – наш новый шаг в борьбе с нелегальными свалками мусора, являющимися настоящим бедствием для города и его окрестностей. Мусорные отвалы, возникающие повсюду, часто в зеленых зонах, не только пагубно влияют на экологическую обстановку. Они напрямую угрожают здоровью граждан, будучи источниками эпидемиологической опасности и вредных атмосферных выбросов., - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Разумеется, призвать к совести нарушителей здесь практически бесполезно. Да и административные штрафы не помогли решить проблему.

Предложенная в проекте конфискация транспортных средств может сделать такую противоправную деятельность по-настоящему экономически невыгодной. Она повлияет не только на организации, но и на тех собственников самосвалов, которые уже не рискнут добывать легкий заработок, вываливая мусор на обочины дорог, на городские пустыри и даже в местах отдыха горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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