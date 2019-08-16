2019-08-16T19:12:15+03:00
Происшествия

Назад в 90-е: Очевидцы сообщают о перестрелке на базе «Салова»

Это уже второй подобный случай на этом рынке за последние пару месяцев
Степан СТЕПАНОВ
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На базе «Салова» в Петербурге произошла перестрелка.На базе «Салова» в Петербурге произошла перестрелка.Фото: СОЦСЕТИ
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Вечером в пятницу, 16 августа, в соцсетях появилась информация о перестрелке на рынке Салова на Софийской улице в Санкт-Петербурге. На территории оптового центра произошел конфликт между работниками - гражданами из стран ближнего зарубежья. И это уже второй случай за последние пару месяцев! В июне на Софийском рынке также подрались торговцы, в результате драки один человек погиб. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв, но троих мужчин все же пришлось госпитализировать.

- По предварительным данным, инцидент на рынке 16 августа произошел около 14 часов, - прокомментировали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Один из участников применил травматический пистолет. Причиной конфликта стал спор за торговое место на рынке.

Так как часть участников потасовки скрылась с места происшествия, полиция Санкт-Петербурга сейчас принимает все необходимые меры к их установлению и задержанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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