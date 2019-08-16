2019-08-16T18:21:10+03:00
Происшествия

В Петербурге пропал 22-летний длинноволосый парень с голубыми глазами

Ивана Прожогина ищут с 30 июля
Степан СТЕПАНОВ
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Иван Прожогин ушел из дома 30 июля и до сих пор не вернулся. Нужна ваша помощь!Иван Прожогин ушел из дома 30 июля и до сих пор не вернулся. Нужна ваша помощь!Фото: СОЦСЕТИ
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В САнкт-Петербурге вот уже больше двух недель идут поиски 22-летнего Прожогина Ивана Владимировича. Молодой человек не выходит на связи с родными и близкими с 30 июля 2019 года. Известно лишь, что он рано утром - около 5 часов - вышел из дома 18 по улице Писарева и не вернулся. Куда он собирался отправиться в тот день - никто не знает.

Многие сочувствующие верят, что парня удастся найти благодаря его внешности. Это настоящий богатырь, которого легко можно заметить в толпе. Вот приметы Ивана Прожогина: рост 193 см, темные волосы до плеч, голубые глаза.

- Волосы у него длинные, но в хвост еще не завязывались, - рассказывают о пропавшем его родственники. - Из дома он ушел в черной куртке, черных джинсах и черной футболке с принтом рыжий робот из сериала "Любовь, смерть и роботы". С собой у Ивана был бежевый рюкзак и светлая бейсболка на голове.

Если вы знаете, где находится или может находиться Иван Прожогин, сообщите в полицию по телефону 112 или позвоните на горячую линию: 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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