С 17 августа по 15 октября движение транспорта по набережной Мойки будет ограничено

СЕГОДНЯ 20:21 2019-08-16T20:23:11+03:00

Движение транспорта в Петербурге будет ограничено с 17 августа на разных участках города. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В ГАТИ сообщили о временном ограничении и частичном перекрытии движения транспорта на набережной Мойки в Санкт-Петербурге. Новые правила начнут действовать уже с 17 августа и продлятся аж до 15 октября. Придется потерпеть.

- В эти даты в связи с устройством пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки у дома 82, - пояснили в ведомстве.

С 22.00 17 по 21 августа стартует ремонт асфальта на Пулковском шоссе, так что в районе дома №104 движение тоже будет ограничено.

В Шушарах по 25 августа закроется движение транспорта по проезду без названия через реку Пулковку от Петербургского шоссе до Экспофорума .

До 10 сентября сложности с проездом возникнут на Тихорецком проспекте - от Северного пр. до Светлановского пр., а также по боковому проезду от ул. Веденеева до ул. Академика Байкова.

ИСТОЧНИК KP.RU