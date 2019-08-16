С 17 августа по 15 октября движение транспорта по набережной Мойки будет ограничено
В ГАТИ сообщили о временном ограничении и частичном перекрытии движения транспорта на набережной Мойки в Санкт-Петербурге. Новые правила начнут действовать уже с 17 августа и продлятся аж до 15 октября. Придется потерпеть.
- В эти даты в связи с устройством пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки у дома 82, - пояснили в ведомстве.
С 22.00 17 по 21 августа стартует ремонт асфальта на Пулковском шоссе, так что в районе дома №104 движение тоже будет ограничено.
В Шушарах по 25 августа закроется движение транспорта по проезду без названия через реку Пулковку от Петербургского шоссе до Экспофорума .
До 10 сентября сложности с проездом возникнут на Тихорецком проспекте - от Северного пр. до Светлановского пр., а также по боковому проезду от ул. Веденеева до ул. Академика Байкова.
ИСТОЧНИК KP.RU