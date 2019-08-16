2019-08-16T21:37:01+03:00
Общество

Рекламу на общественном транспорте в Петербурге могут запретить

Исключением может стать салон автобуса, трамвая или троллейбуса. И то - один борт
Степан СТЕПАНОВ
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Общественный транспорт в Петербурге очистят от рекламы.Общественный транспорт в Петербурге очистят от рекламы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В ближайшее время общественный транспорт в Санкт-Петербурге очистят от рекламы. Соответствующий регламент разработал Комитет по транспорту. Согласно представленному документу, теперь запрещается нанесение любых рекламных или информационных стикеров, изображений, наклеек на внешние борта транспортного средства. Размещение праздничных или информационных стикеров, изображений, наклеек на внешние борта транспортного средства допускается только после согласования с СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Но будут и исключения. Например, во время подготовки к проведению в городе масштабных мероприятий (ближайшее из них - матчи Евро-2020) или праздничных событий, на общественном транспорте все же может появиться какая-то соответствующая информация. Кроме того, как уточняет Peterburg2, рекламу в салоне можно размещать только на правом борту по ходу следования, над окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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