Названы ответственные за уничтожение легендарной виноградной лозы на набережной Мойки

16 Авг. 23:08 2019-08-16T23:10:46+03:00

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Эта новость сегодня огорчила не только поклонников сериала "Улицы разбитых фонарей", но и многих жителей Санкт-Петербурга. В соцсетях очевидцы рассказали, что с дома №82 по набережной реки Мойки уничтожена виноградная лоза. То самое роскошное дерево, несколько раз мелькавшее в любимом фильме.

После шумихи, в том числе и в СМИ, представители компании ООО "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района" Санкт-Петербурга поспешили успокоить горожан и дали комментарий по ситуации с виноградником. Легче от него не стало...

- Наша компания направляла письмо в адрес Фонда капитального ремонта на основании акта комиссии, - написали на своей официальной странице Вконтакте администраторы сообщества. - Комиссией было принято решение о ликвидации виноградника, так как наличие растения на стене дома приводит к ее разрушению. Отсутствие отмостки у здания приводит к намоканию и разрушению фундамента.

ИСТОЧНИК KP.RU