2019-08-18T14:23:16+03:00
Спорт

Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Амкара» и «Тосно»

Чемпионка мира по фигурному катанию иронично высказалась о судействе на матче «Зенит» – «Ахмат»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Бригада Матюнина разозлила болельщиков «Зенита» тем, что не засчитала два гола в ворота «Ахмата».Бригада Матюнина разозлила болельщиков «Зенита» тем, что не засчитала два гола в ворота «Ахмата».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Фанатка «Зенита», чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева хлестко высказалась о работе судейской бригады во главе с арбитром Алексеем Матюниным во время игры сине-бело-голубых с «Ахматом».

На фразу Семака «Болельщики выразили свое мнение о работе судейской бригады. Наша задача – играть» Туктамышева написала в своем «Твиттере»:

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара».

Клубы, которые упомянула фигуристка, уже не выступают на профессиональном уровне: «Амкар» признали банкротом, «Тосно» расформировали, а петербургский клуб «Динамо» теперь играет в Краснодаре под именем «Сочи».

Бригада Матюнина разозлила болельщиков «Зенита» тем, что не засчитала два гола в ворота «Ахмата», в итоге матч закончился вничью. Не выдержал и Дзюба. Теперь за высказывания в адрес судьи ему грозит дисквалификация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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