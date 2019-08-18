На 11-й Красноармейской улице снесли часть дома XIX века

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-18T16:26:06+03:00

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Дом Крутикова – №7 по 11-й Красноармейской – лишился части дворового фасада. Здание аварийное, долгое время было заброшено, в перечень памятников не входит. При этом дореволюционное и стоит в центре города.

– Вопреки утвержденному проекту, рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса Дома Крутикова со стороны двора, – пишут активисты в сообществе «Градозащитный Петербург». – Здание реконструируют в рамках программы «Молодежи – доступное жилье». Проектом не был предусмотрен демонтаж лицевой части здания.

Доходный дом Крутикова построил в 1870-х архитектор Василий Розинский. До революции здание принадлежало сыновьям заказчика, которые занимались чайной и бакалейной торговлей и кредитованием.

В 2015-ом дом вошел в программу «Молодежи – доступное жилье», а спустя год его законсервировали: в пустующем здании то и дело вспыхивали пожары. В начале этого года «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» объявил конкурс на укрепление конструкций дома и ликвидацию его аварийности. Контракт на шесть миллионов рублей заключили со строительной фирмой «Ирон».

ИСТОЧНИК KP.RU