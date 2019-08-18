Первая в России Томатина – испанская битва помидорами – прошла в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-18T17:09:28+03:00

К помидорным боям прилагается битва водная, скачки на быке, испанская кузня и дискотека. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Картинку, как из фильма про «багровые реки», наблюдают сегодня все, кто попал на петербургский стадион «Кировец»: сотни человек в алой жиже, алая жижа хлюпает под ногами, а в руках «выживших» – «снаряды». Томатина – испанская битва томатами – впервые проходит в России с оттенком хоррора.

На входе участникам выдают футболки, на выходе приглашают посетить душ.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Специально для битвы заготовили двадцать тонн спелых помидоров, – рассказывают организаторы. – Не волнуйтесь: используем только те томаты, что не пригодны в пищу. А сам стадион накануне «баталии» укрыли непромокаемым покрытием.

Стадион накануне «баталии» укрыли непромокаемым покрытием.Фото: Олег ЗОЛОТО

Воплотить мечту и, наконец-таки, забросать кого-нибудь помидорами на стадион «Кировец» пришли около трехсот человек. Перебрасываться сочными «снарядами» и их «осколками» они будут еще долго, ведь праздник в испанском стиле продлится до шести часов вечера.

«Выжили» в этом бою не все.Фото: Олег ЗОЛОТО

На входе участникам выдают футболки, на выходе приглашают посетить душ. Правда, доступна эта опция только по VIP-билетам.

Воплотить мечту на стадион «Кировец» пришли около трехсот человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато кто-то подготовился дома и надел очки для плавания. Некоторые даже оставили в животе немножко свободного места и стали уничтожать стратегические запасы противника зубами.

В ход пошли томаты, которые не пригодны в пищу.Фото: Олег ЗОЛОТО

К помидорным боям прилагается битва водная, скачки на быке, испанская кузня и дискотека.

Перебрасываться сочными «снарядами» и их «осколками» будут еще долго.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU