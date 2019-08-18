2019-08-18T17:09:28+03:00
Звезды

Первая в России Томатина – испанская битва помидорами – прошла в Петербурге

Томатные бои собрали сотни участников
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
К помидорным боям прилагается битва водная, скачки на быке, испанская кузня и дискотека.К помидорным боям прилагается битва водная, скачки на быке, испанская кузня и дискотека.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Картинку, как из фильма про «багровые реки», наблюдают сегодня все, кто попал на петербургский стадион «Кировец»: сотни человек в алой жиже, алая жижа хлюпает под ногами, а в руках «выживших» – «снаряды». Томатина – испанская битва томатами – впервые проходит в России с оттенком хоррора.

На входе участникам выдают футболки, на выходе приглашают посетить душ. Фото: Олег ЗОЛОТО

На входе участникам выдают футболки, на выходе приглашают посетить душ.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Специально для битвы заготовили двадцать тонн спелых помидоров, – рассказывают организаторы. – Не волнуйтесь: используем только те томаты, что не пригодны в пищу. А сам стадион накануне «баталии» укрыли непромокаемым покрытием.

Стадион накануне «баталии» укрыли непромокаемым покрытием. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стадион накануне «баталии» укрыли непромокаемым покрытием.Фото: Олег ЗОЛОТО

Воплотить мечту и, наконец-таки, забросать кого-нибудь помидорами на стадион «Кировец» пришли около трехсот человек. Перебрасываться сочными «снарядами» и их «осколками» они будут еще долго, ведь праздник в испанском стиле продлится до шести часов вечера.

«Выжили» в этом бою не все. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Выжили» в этом бою не все.Фото: Олег ЗОЛОТО

На входе участникам выдают футболки, на выходе приглашают посетить душ. Правда, доступна эта опция только по VIP-билетам.

Воплотить мечту на стадион «Кировец» пришли около трехсот человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воплотить мечту на стадион «Кировец» пришли около трехсот человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато кто-то подготовился дома и надел очки для плавания. Некоторые даже оставили в животе немножко свободного места и стали уничтожать стратегические запасы противника зубами.

В ход пошли томаты, которые не пригодны в пищу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ход пошли томаты, которые не пригодны в пищу.Фото: Олег ЗОЛОТО

К помидорным боям прилагается битва водная, скачки на быке, испанская кузня и дискотека.

Перебрасываться сочными «снарядами» и их «осколками» будут еще долго. Фото: Олег ЗОЛОТО

Перебрасываться сочными «снарядами» и их «осколками» будут еще долго.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ниже нормы не будет»: Синоптики пообещали петербуржцам теплый август
На 11-й Красноармейской улице снесли часть дома XIX века
Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Екатерине Великой
Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Амкара» и «Тосно»
На улице Композиторов девятилетняя девочка стала жертвой педофила
На Сенной «иностранки» продали пенсионерке пять драных шуб за полмиллиона рублей
В Луге со стрельбой остановили семнадцатилетнего водителя без прав
У метро «Лесная» троллейбус сбил девушку
На Каменноостровском проспекте водитель ударил пешехода ножом
На месте русалки, рухнувшей с фасада Дома Николаевых, появился арт-объект
На трассе «Петродворец – Кейкино» в аварии погиб мужчина и пострадал подросток
Смольный предлагает включить парк Малиновка в зону зеленых насаждений
Синоптик призвал петербуржцев «ловить лето»
На пересечении Маршала Захарова и Героев произошло массовое ДТП
В воскресенье в Ленобласти ожидается туман
Новую станцию скорой помощи откроют в Пушкине до конца года
Сотрудники ГИБДД помогли роженице добраться с КАД до больницы в Петербурге
В Петербурге хотят расширить музей Достоевского, сохранив Кузнечный сквер
В Ленобласти ищут вандалов, повредивших стенды с фотографиями ветеранов войны
После 16-часовой задержки рейса туристы из Антальи вернулись в Петербург
Витебский вокзал вошел в Топ-10 лучших мест для фотосессий в России