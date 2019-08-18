2019-08-18T17:58:13+03:00
Происшествия

«Ниже нормы не будет»: Синоптики пообещали петербуржцам теплый август

Первая половина новой недели будет такая же теплая, как выходные
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Во второй половине семидневки температура воздуха понизится, но продолжит оставаться вполне себе летней.Во второй половине семидневки температура воздуха понизится, но продолжит оставаться вполне себе летней.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Недолюбленные солнцем петербуржцы все выходные ловили каждый лучик и наслаждались летними погожими деньками на газонах и пляжах, опасаясь, что они будут последними в этом году. Но нет. Синоптики обнадеживают: в отличие от июля, август будет летним до конца.

– По предварительным прогнозам, до конца августа сохранится благоприятная погода, – рассказал «Комсомолке» заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич. – В последние дни температура была на один-два градуса выше нормы. И точно можно сказать, что ниже нормы она до сентября опускаться не станет. Будет нормальная августовская погода.

Благодаря «влиянию зоны высокого давления, благодать уикенда продлится на первую половину новой рабочей недели. В понедельник, 19 августа, возможен дождик, но только вечером, и то местами. Столбик термометра поднимется до 22, а где-то и до 24 градусов.

В последующие два дня – вторник, 20 августа, и среду, 21 августа, – температура будет держаться примерно такая же. Ночью тоже будет тепло, пятнадцать-шестнадцать градусов выше нуля.

– Во вторник – без осадков, а в среду возможны дожди, – предупреждает специалист.

Во второй половине семидневки дневная температура воздуха понизится на два-три градуса, но продолжит оставаться вполне себе летней – семнадцать-двадцать градусов.

Всю неделю обещают юго-западный ветер, от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет в понедельник около нормы, а затем до конца недели – выше нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Домушник-«альпинист» вынесли из квартиры предпринимателя два миллиона рублей
Петербуржцы стали больше зарабатывать и экономить
В Петербурге понарошку сожгли будущий избирательный участок
Первая в России Томатина – испанская битва помидорами – прошла в Петербурге
На 11-й Красноармейской улице снесли часть дома XIX века
Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Екатерине Великой
Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Амкара» и «Тосно»
На улице Композиторов девятилетняя девочка стала жертвой педофила
На Сенной «иностранки» продали пенсионерке пять драных шуб за полмиллиона рублей
В Луге со стрельбой остановили семнадцатилетнего водителя без прав
У метро «Лесная» троллейбус сбил девушку
На Каменноостровском проспекте водитель ударил пешехода ножом
На месте русалки, рухнувшей с фасада Дома Николаевых, появился арт-объект
На трассе «Петродворец – Кейкино» в аварии погиб мужчина и пострадал подросток
Смольный предлагает включить парк Малиновка в зону зеленых насаждений
Синоптик призвал петербуржцев «ловить лето»
На пересечении Маршала Захарова и Героев произошло массовое ДТП
В воскресенье в Ленобласти ожидается туман
Новую станцию скорой помощи откроют в Пушкине до конца года
Сотрудники ГИБДД помогли роженице добраться с КАД до больницы в Петербурге
В Петербурге хотят расширить музей Достоевского, сохранив Кузнечный сквер
В Ленобласти ищут вандалов, повредивших стенды с фотографиями ветеранов войны
После 16-часовой задержки рейса туристы из Антальи вернулись в Петербург
Витебский вокзал вошел в Топ-10 лучших мест для фотосессий в России