«Ниже нормы не будет»: Синоптики пообещали петербуржцам теплый август

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-18T17:58:13+03:00

Во второй половине семидневки температура воздуха понизится, но продолжит оставаться вполне себе летней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая половина новой недели будет такая же теплая, как выходные

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Недолюбленные солнцем петербуржцы все выходные ловили каждый лучик и наслаждались летними погожими деньками на газонах и пляжах, опасаясь, что они будут последними в этом году. Но нет. Синоптики обнадеживают: в отличие от июля, август будет летним до конца.

– По предварительным прогнозам, до конца августа сохранится благоприятная погода, – рассказал «Комсомолке» заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич. – В последние дни температура была на один-два градуса выше нормы. И точно можно сказать, что ниже нормы она до сентября опускаться не станет. Будет нормальная августовская погода.

Благодаря «влиянию зоны высокого давления, благодать уикенда продлится на первую половину новой рабочей недели. В понедельник, 19 августа, возможен дождик, но только вечером, и то местами. Столбик термометра поднимется до 22, а где-то и до 24 градусов.

В последующие два дня – вторник, 20 августа, и среду, 21 августа, – температура будет держаться примерно такая же. Ночью тоже будет тепло, пятнадцать-шестнадцать градусов выше нуля.

– Во вторник – без осадков, а в среду возможны дожди, – предупреждает специалист.

Во второй половине семидневки дневная температура воздуха понизится на два-три градуса, но продолжит оставаться вполне себе летней – семнадцать-двадцать градусов.

Всю неделю обещают юго-западный ветер, от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет в понедельник около нормы, а затем до конца недели – выше нее.

ИСТОЧНИК KP.RU