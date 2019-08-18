2019-08-18T18:46:41+03:00
Происшествия

В Петербурге понарошку сожгли будущий избирательный участок

Спасатели и члены комиссий готовятся к выборам 8 сентября с помощью учений
Анна ПОСЛЯНОВА
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Спасать попавший в беду электорат пришлось с помощью пожарной автолестницы. Фото: ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуСпасать попавший в беду электорат пришлось с помощью пожарной автолестницы. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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Все помещения, где в Петербурге будут голосовать 8 сентября, проходят проверку МЧС на безопасность. Работа по поиску пожароопасных избирательных участков проходит в преддверии 8 сентября по всему городу. С членами комиссий проводят инструктажи и учения.

– На этой неделе решили проверить готовность членов комиссии избирательного участка, который будет открыт в школе №364, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Организовали масштабные учения. По замыслу, в день проведения выборов загорелся школьный спортзал. Сработала система автоматической сигнализации и оповещения, началась эвакуация. Но едкий дым заполнил коридоры, отрезав путь к спасению для нескольких человек.

Спасать попавший в беду электорат пришлось с помощью пожарной автолестницы.

– С самого утра 8 сентября и до окончания голосования на всех объектах будут задействованы сотрудники МЧС, – добавляют в ведомстве. – На все участки установлен повышенный номер выезда пожарных подразделений, на время проведения выборов будут усилены дежурные караулы в пожарных частях. К дежурству будут привлечены вневедомственная пожарная охрана, антитеррористические комиссии и МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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