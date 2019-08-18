2019-08-18T19:13:36+03:00
Общество

Петербуржцы стали больше зарабатывать и экономить

Зарплата выросла на три процента за год, а цены – на столько же, но за полгода
Анна ПОСЛЯНОВА
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А вот в соседнем регионе предпочитают не экономить.А вот в соседнем регионе предпочитают не экономить.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Свежие данные за январь-июль 2019 года опубликовал Петростат. Судя по цифрам, петербуржец в среднем зарабатывает 61 538 рублей в месяц, это на 3,2 процента больше, чем в среднем он получал в течение первого полугодия 2018-го.

Правда, потребительские цены выросли почти на столько же – на три процента – только за первые полгода 2019-го. Возможно, поэтому жители Петербурга все неохотнее пользуются платными услугами, предпочитая сэкономить: по сравнению с показателями прошлого года, объем платных услуг упал на 1,7 процента, а если сравнивать июль с июлем 2018-го, то и на все 3,9 процента.

А вот в соседнем регионе картина немного иная. Житель Ленобласти в январе-июле этого года зарабатывал в среднем по 44 762 рубля в месяц, это больше, чем за тот же период прошлого года, аж на 6,4 процента. Цены в области растут медленнее: 2,6 процента за полгода. А к платным услугам жители региона стали прибегать не намного (на 0,9 процента), но чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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