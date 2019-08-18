Домушник-«альпинист» вынесли из квартиры предпринимателя два миллиона рублей

18 Авг. 19:30 2019-08-18T19:30:11+03:00

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Бизнесмен из Петербурга отлучился из дома на сутки, а когда вернулся, не нашел в своей квартире на улице Ленсовета 2,3 миллиона рублей. Жилище 31-летнего индивидуального предпринимателя пустовало с трех часов дня пятницы, 16 августа, до одиннадцати утра субботы, 17 августа. Преступнику, который, очевидно, знал о деньгах, времени хватило.

– Неизвестный проник в квартиру через балкон, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На домушника с навыками промышленного альпиниста завели уголовное дело. Пока его не нашли, но когда найдут, то осудят по факту кражи в особо крупном размере. За такое российский закон обещает до десяти лет за решеткой.

В пятницу днем два молодых преступника наведались и в один сетевой магазин в поселке Славянка: мужчины силой заставили администратора отдать им с витрины мобильный телефон бесплатно. С места преступления молодые люди укатили на «Фольксвагене Поло». Сейчас их разыскивают. Каждому грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU