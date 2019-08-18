Домушник-«альпинист» вынесли из квартиры предпринимателя два миллиона рублей
Бизнесмен из Петербурга отлучился из дома на сутки, а когда вернулся, не нашел в своей квартире на улице Ленсовета 2,3 миллиона рублей. Жилище 31-летнего индивидуального предпринимателя пустовало с трех часов дня пятницы, 16 августа, до одиннадцати утра субботы, 17 августа. Преступнику, который, очевидно, знал о деньгах, времени хватило.
– Неизвестный проник в квартиру через балкон, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
На домушника с навыками промышленного альпиниста завели уголовное дело. Пока его не нашли, но когда найдут, то осудят по факту кражи в особо крупном размере. За такое российский закон обещает до десяти лет за решеткой.
В пятницу днем два молодых преступника наведались и в один сетевой магазин в поселке Славянка: мужчины силой заставили администратора отдать им с витрины мобильный телефон бесплатно. С места преступления молодые люди укатили на «Фольксвагене Поло». Сейчас их разыскивают. Каждому грозит до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU