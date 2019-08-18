Патриарх Кирилл приехал в Петербург

18 Авг. 20:13 2019-08-18T20:13:13+03:00

Здесь он проведет праздничные службы в Казанском и Спасо-Преображенском соборах

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Еще сегодня утром, 18 августа, патриарх Кирилл отслужил литургию в Сергиевом Посаде, а уже днем прибыл в Петербург. Прибыл с первосвятительским визитом. В отличие от визита патриаршего, такой статус визита предусматривает встречи с церковными иерархами и представителями государственной власти.

– Среди встречавших патриарха были врио губернатора Александр Беглов, спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров и заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский, – сообщает Санкт-Петербургская митрополия.

Из аэропорта предстоятель направился на Большеохтинское кладбище, где отслужил литию у могилы своих родителей, а затем - в Александро-Невскую лавру. Там он осмотрел новое помещение духовно-просветительского центра и приложился к гробнице святого Александра Невского и «Невской Скоропослушнице». После патриарх отслужил панихиду на Никольском кладбище у могилы митрополита Никодима (Ротова).

В пять часов вечера в Казанском кафедральном соборе началось всенощное бдение накануне праздника Преображения Господня. Торжественную службу возглавил патриарх. В числе молящихся заметили и депутатов Госдумы Игоря Дивинского и Михаила Романова. Проведет предстоятель и утреннюю праздничную службу в Спасо-Преображенском соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU