Петербургские пожарные спасли из люка маленького котенка
Сидел и жалобно мяукал. Крики маленького котенка, провалившегося в люк, услышали жители Петербурга. Усатый-полосатый малыш сидел в глубокой ловушке и молил о спасении. На помощь пришли, как и положено, спасатели.
- Парни вытащили котейку, прыгнули в машину и полетели дальше. Всем добра, - пишут очевидцы инцидента в соцсетях.
На записи, которую на камеру смартфона сняли горожане, видно, как спасатель МЧС прыгает в люк и достает оттуда черный мяукающий комочек.
При этом, чтобы вызвать пожарных, петербуржцам пришлось сбегать до ближайшей части МЧС, так как дозвониться почему-то не получилось. Зато все закончилось благополучно. Спасателей сердечно поблагодарили за помощь, а котейку забрали домой добросердечные горожане.
Теперь у петербургских пожарных есть еще один плюсик в карму, а у маленького черного котика - новый дом.
Петербургские пожарные спасли из люка котенка..Видео: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU