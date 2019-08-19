2019-08-19T09:13:55+03:00
Дом. Семья

Петербургские пожарные спасли из люка маленького котенка

За помощью к сотрудникам МЧС обратились небезразличные горожане [видео]
Петр КИБЕР
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Петербургские пожарные спасли из люка котенка. Фото: vk.com/unreleased_dtpПетербургские пожарные спасли из люка котенка. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Сидел и жалобно мяукал. Крики маленького котенка, провалившегося в люк, услышали жители Петербурга. Усатый-полосатый малыш сидел в глубокой ловушке и молил о спасении. На помощь пришли, как и положено, спасатели.

- Парни вытащили котейку, прыгнули в машину и полетели дальше. Всем добра, - пишут очевидцы инцидента в соцсетях.

На записи, которую на камеру смартфона сняли горожане, видно, как спасатель МЧС прыгает в люк и достает оттуда черный мяукающий комочек.

При этом, чтобы вызвать пожарных, петербуржцам пришлось сбегать до ближайшей части МЧС, так как дозвониться почему-то не получилось. Зато все закончилось благополучно. Спасателей сердечно поблагодарили за помощь, а котейку забрали домой добросердечные горожане.

Теперь у петербургских пожарных есть еще один плюсик в карму, а у маленького черного котика - новый дом.

Петербургские пожарные спасли из люка котенка..Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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