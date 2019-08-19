В Петербурге первоклассник залез в мамину сумочку, нашел пистолет и выстрелил в себя

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-19T09:46:08+03:00

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Трагедией едва не закончилось невнимание к собственным вещам и ребенку для жительницы Петербурга. Ее восьмилетний сын выстрелил в себя из пистолета, который нашел в маминой сумочке. По счастью, оружие оказалось травматическим, а ранение пришлось на руку.

- Вечером 17 августа из дома по проспекту Энгельса был госпитализирован ребенок с ранением второго пальца правой кисти в состоянии средней тяжести, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Медики оказали помощь мальчику и сообщили об инциденте куда надо. Приехавшие по вызову полицейские быстро выяснили, как же такое произошло. По словам самого пострадавшего и его матери, ребенок нашел травматический пистолет «Оса», который лежал в дамской сумочке.

Пара неосторожных движений, и мальчик едва не отстрелил себе палец на руке. И хорошо так. ведь выстрел в голову мог стать для ребенка смертельным.

Несмотря на то, что все документы на оружие у мамы есть, пистолет изъяли. А на нерадивую родительницу составили протокол по статье «нарушение правил хранения оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU