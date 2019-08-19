2019-08-19T10:08:25+03:00
Общество

29 лет назад в Ленинграде похоронили Виктора Цоя

За четыре дня до этого лидер группы «Кино» разбился в автомобильной аварии
Петр КИБЕР
Поделиться:
29 лет назад в Ленинграде похоронили Виктора Цоя.29 лет назад в Ленинграде похоронили Виктора Цоя.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Ровно 29 лет назад город на Неве, тогда еще называвшийся Ленинградом, стал местом паломничества сотен человек. Поклонники группы «Кино» со всей страны приехали проститься с ее лидером Виктором Цоем, который погиб в автомобильной аварии за несколько дней до этого. 19 августа с ним прощались на Богословском кладбище.

Проводить в последний путь мужа и отца пришли жена Виктора Марьяна с сыном Сашей, гражданская супруга певца Наталья Разлогова, с которой Цой жил последние годы жизни, а также многие известные в музыкальном мире личности.

Среди них были продюсер Юрий Айзеншпис, солист группы «Алиса» Константин Кинчев, лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич, актер Александр Абдулов и другие. Были здесь и родители Виктора Цоя.

Порядок на кладбище поддерживала милиция и это неспроста, ведь проститься с кумиром пришли десятки, если не сотни поклонников. После погребения они засыпали могилу певца цветами. А некоторые потом ночевали на погосте с палатками.

По официальной версии, причиной гибели Виктора Цоя стало то, что он уснул за рулем и врезался во встречный автобус, когда возвращался в Ленинград из Риги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Виктор Цой: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Всеволожском ранним утром насмерть разбился водитель «Мерседеса»
Испугавшаяся полиции проститутка прыгнула в окно и оказалась в реанимации
В Киришах суд оштрафовал директора, который после увольнения обматерил бывшую подчиненную
В Ленобласти осудили водителя школьного автобуса, который сел за руль пьяным
В Петербурге первоклассник залез в мамину сумочку, нашел пистолет и выстрелил в себя
Глава «Газпрома» сравнил судью матча «Зенит»-«Ахмат» с летчиками, посадившими лайнер в кукурузном поле
Петербургские пожарные спасли из люка маленького котенка
Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в Санкт-Петербурге: Тепло и дождливо
Патриарх Кирилл приехал в Петербург
На Софийской эффектно сгорел автобус
Домушник-«альпинист» вынесли из квартиры предпринимателя два миллиона рублей
Петербуржцы стали больше зарабатывать и экономить
В Петербурге понарошку сожгли будущий избирательный участок
«Ниже нормы не будет»: Синоптики пообещали петербуржцам теплый август
Первая в России Томатина – испанская битва помидорами – прошла в Петербурге