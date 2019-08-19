29 лет назад в Ленинграде похоронили Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-19T10:08:25+03:00

За четыре дня до этого лидер группы «Кино» разбился в автомобильной аварии

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Ровно 29 лет назад город на Неве, тогда еще называвшийся Ленинградом, стал местом паломничества сотен человек. Поклонники группы «Кино» со всей страны приехали проститься с ее лидером Виктором Цоем, который погиб в автомобильной аварии за несколько дней до этого. 19 августа с ним прощались на Богословском кладбище.

Проводить в последний путь мужа и отца пришли жена Виктора Марьяна с сыном Сашей, гражданская супруга певца Наталья Разлогова, с которой Цой жил последние годы жизни, а также многие известные в музыкальном мире личности.

Среди них были продюсер Юрий Айзеншпис, солист группы «Алиса» Константин Кинчев, лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич, актер Александр Абдулов и другие. Были здесь и родители Виктора Цоя.

Порядок на кладбище поддерживала милиция и это неспроста, ведь проститься с кумиром пришли десятки, если не сотни поклонников. После погребения они засыпали могилу певца цветами. А некоторые потом ночевали на погосте с палатками.

По официальной версии, причиной гибели Виктора Цоя стало то, что он уснул за рулем и врезался во встречный автобус, когда возвращался в Ленинград из Риги.

ИСТОЧНИК KP.RU