В Ленобласти осудили водителя школьного автобуса, который сел за руль пьяным
Приозерский суд Ленинградской области вынес вердикт в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в том, что он сел за руль школьного автобуса и возил на нем детей. По счастью, к трагедии это не привело, зато привело к уголовному делу.
- 51-летний мужчина признан судом виновным в том, что он, являясь водителем школьного автобуса, употребил спиртные напитки, однако несмотря на это, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приступил к перевозке 10 школьников по маршруту от поселка Севастьяново до города Приозерска, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
«Веселая» поездка была пресечена сотрудниками ГИБДД, которая сняла пьяного шофера с рейса. Сам мужчина вину признал. Учитывая, что ранее житель Ленобласти не был судим, а также положительных характеристики, суд назначил водителю штраф в 20 тысяч рублей. Тем не менее судимость у него теперь есть.
ИСТОЧНИК KP.RU