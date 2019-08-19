2019-08-19T10:53:27+03:00
Общество

В Киришах суд оштрафовал директора, который после увольнения обматерил бывшую подчиненную

Оскорбление чести и достоинства оценили в тысячу рублей
Петр КИБЕР
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Суд оштрафовал директора, который обматерил бывшую подчиненную.Суд оштрафовал директора, который обматерил бывшую подчиненную.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. А потом еще и штраф заплатишь. Такая история произошла в Ленинградской области, где суд встал на сторону бывшей сотрудницы коммерческого предприятия, которую оскорбил директор.

- Между бывшим сотрудником организации и ее директором произошла беседа по вопросу расчета после увольнения, в ходе которой бывший работодатель оскорбил уволенного сотрудника, используя слова, содержащие уничижительные выражения, выраженные посредством обсценной лексики, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Естественно, что доказать факт матершины было бы очень трудно, если бы предусмотрительная женщина, зная нрав своего экс-директора, не включила диктофон заранее. Запись беседы она и предоставила в суд.

Там выслушали слова и согласились с доводами. В итоге несдержанного на язык директора привлекли к административной ответственности. Наказание оказалось «суровым» - штраф в 100 рублей и извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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