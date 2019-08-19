Испугавшаяся полиции проститутка прыгнула в окно и оказалась в реанимации

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-19T11:13:28+03:00

В Петербурге проститутка испугалась полицейских и сиганула из окна. Неудачно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Очередной дом терпимости навестили сотрудники петербургской полиции. По вызову от местных жителей, вечером 18 августа стражи порядка пришли в дом номер 24 по Кирочной улице. Звонок к дверь и слова «откройте, полиция», стали неприятным сюрпризом для жриц любви.

- В квартире полицейские обнаружили несколько девушек, гражданок среднеазиатского государства в возрасте от 22 до 33 лет, занимавшихся оказанием услуг сексуального характера за деньги, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Впрочем, если опытные проститутки спокойно едут в отделение, получают свои административные штрафы и идут по домам, то тут дело едва не кончилось трагически.

Испугавшись полицейских, а может быть убоявшись стыда, одна из девушек выпрыгнула в окно. Несмотря на то, что это был второй этаж, падение оказалось неудачным - она получила множественные травмы. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.

На остальных семерых задержанных составили административные протоколы. Шесть из них - за нарушение правил въезда, либо пребывания в России.

ИСТОЧНИК KP.RU