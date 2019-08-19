2019-08-19T12:00:25+03:00
Общество

ЖК «Лондон Парк» и «Классика. Дом для души» достроят без эскроу-счетов

Компании Л1 реализовала уже большую часть квартир в этих новостройках
Поделиться:
ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Фото: Предоставлено пресс-службой Компании Л1ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Фото: Предоставлено пресс-службой Компании Л1
Изменить размер текста:

Компания Л1 получила положительные заключения Комитета по строительству Санкт-Петербурга по степени готовности сразу двух объектов более, чем на 30%. Это позволит достроить второй этап ЖК «Лондон Парк» и «Классика. Дом для души» без привлечения проектного финансирования и реализовать квартиры без эскроу-счетов. Кроме того, в обоих новостройках продана значительная часть квартир, превышающая нормативную.

СПРАВКА

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом с двумя бассейнами.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь была полностью введена в эксплуатацию в конце 2017 года, завершение первого этапа второй очереди намечено на третий квартал 2020 года.

«Классика. Дом для души» - это элитный клубный 8-этажный дом премиум-класса, расположенный в Петроградском районе на набережной Академика Лазарева. Здесь будет всего 36 квартир, что гарантирует будущим жильцам однородную социальную среду и спокойную комфортную обстановку. Вниманию покупателей представлены просторные 1-3 комнатные квартиры площадью от 42 до 132 кв. метров с трехметровыми потолками и предчистовой отделкой.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербургские подростки «взорвали» заброшенное здание и поставили на уши спасателей
В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов
В Петербурге нашли 220 тонн риса с опасным вредителем-переносчиком холеры
На станции метро «Проспект Славы» поставили турникеты и начали уборку
Житель Ленобласти убил соседку по коммуналке из-за оплаты счетов и завернул труп в ковер
Петербургские гаишники помогли с ветерком добраться до роддома будущей маме
На съезде с Лиговского путепровода Таллиннскому шоссе добавят одну полосу
В Урочище Смердыня среди овощей нашли четырех нелегальных мигрантов
Капающая с потолка кровь напугала мигранта, живущего в квартире на Беговой улице
В Петербурге пенсионерка выбросила в окно двух щенков
В доме Николаевых на Садовой улице раскрасили лица скульптурам
Пьяный постоялец выпрыгнул в окно плавучего хостела у стадиона «Петровский»
Под Всеволожском ранним утром насмерть разбился водитель «Мерседеса»
Испугавшаяся полиции проститутка прыгнула в окно и оказалась в реанимации
В Киришах суд оштрафовал директора, который после увольнения обматерил бывшую подчиненную
В Ленобласти осудили водителя школьного автобуса, который сел за руль пьяным
29 лет назад в Ленинграде похоронили Виктора Цоя
В Петербурге первоклассник залез в мамину сумочку, нашел пистолет и выстрелил в себя
Глава «Газпрома» сравнил судью матча «Зенит»-«Ахмат» с летчиками, посадившими лайнер в кукурузном поле
Петербургские пожарные спасли из люка маленького котенка
Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в Санкт-Петербурге: Тепло и дождливо
Патриарх Кирилл приехал в Петербург
На Софийской эффектно сгорел автобус
Домушник-«альпинист» вынесли из квартиры предпринимателя два миллиона рублей
Петербуржцы стали больше зарабатывать и экономить
В Петербурге понарошку сожгли будущий избирательный участок
«Ниже нормы не будет»: Синоптики пообещали петербуржцам теплый август
Первая в России Томатина – испанская битва помидорами – прошла в Петербурге