ЖК «Лондон Парк» и «Классика. Дом для души» достроят без эскроу-счетов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-19T12:00:25+03:00

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Фото: Предоставлено пресс-службой Компании Л1

Изменить размер текста: A A

Компания Л1 получила положительные заключения Комитета по строительству Санкт-Петербурга по степени готовности сразу двух объектов более, чем на 30%. Это позволит достроить второй этап ЖК «Лондон Парк» и «Классика. Дом для души» без привлечения проектного финансирования и реализовать квартиры без эскроу-счетов. Кроме того, в обоих новостройках продана значительная часть квартир, превышающая нормативную.

СПРАВКА

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом с двумя бассейнами.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь была полностью введена в эксплуатацию в конце 2017 года, завершение первого этапа второй очереди намечено на третий квартал 2020 года.

«Классика. Дом для души» - это элитный клубный 8-этажный дом премиум-класса, расположенный в Петроградском районе на набережной Академика Лазарева. Здесь будет всего 36 квартир, что гарантирует будущим жильцам однородную социальную среду и спокойную комфортную обстановку. Вниманию покупателей представлены просторные 1-3 комнатные квартиры площадью от 42 до 132 кв. метров с трехметровыми потолками и предчистовой отделкой.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU