Пьяный постоялец выпрыгнул в окно плавучего хостела у стадиона «Петровский»
Очередного любителя петербургской романтики пришлось доставать из воды спасателям. Вечером 19 августа перебравший алкоголя постоялец плавучего хостела, того самого, который стоит напротив стадиона «Петровский», решил поплавать и сиганул прямо в окно.
- По словам очевидцев, постоялец выдавил москитную сетку и рухнул вниз. За ним из того же окна в воду прыгнул другой мужчина, попытавшийся его спасти, - пишет газета «Петербургский дневник».
При этом первый ныряльщик не понял добрых намерений своего спасителя и стал отбиваться, едва не утопив приятеля. Усугублялась ситуация тем, что все произошло уже в темноте.
Сохранить жизни обоим удалось лишь прибывшим на вызов спасателям. Они вытащили друзей из воды и передали подоспевшим медикам. Состояние у гостей Петербурга не особо тяжелое, но госпитализация им понадобилась. Зато незабываемые впечатления от турпоездки им точно обеспечены.
ИСТОЧНИК KP.RU