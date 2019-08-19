2019-08-19T12:03:33+03:00
Происшествия

Пьяный постоялец выпрыгнул в окно плавучего хостела у стадиона «Петровский»

Мужчину прыгнул спасать его друг, но сам едва не утонул
Петр КИБЕР
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В Петербурге регулярно находятся любители искупаться в городских реках и каналах.В Петербурге регулярно находятся любители искупаться в городских реках и каналах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередного любителя петербургской романтики пришлось доставать из воды спасателям. Вечером 19 августа перебравший алкоголя постоялец плавучего хостела, того самого, который стоит напротив стадиона «Петровский», решил поплавать и сиганул прямо в окно.

- По словам очевидцев, постоялец выдавил москитную сетку и рухнул вниз. За ним из того же окна в воду прыгнул другой мужчина, попытавшийся его спасти, - пишет газета «Петербургский дневник».

При этом первый ныряльщик не понял добрых намерений своего спасителя и стал отбиваться, едва не утопив приятеля. Усугублялась ситуация тем, что все произошло уже в темноте.

Сохранить жизни обоим удалось лишь прибывшим на вызов спасателям. Они вытащили друзей из воды и передали подоспевшим медикам. Состояние у гостей Петербурга не особо тяжелое, но госпитализация им понадобилась. Зато незабываемые впечатления от турпоездки им точно обеспечены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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