Пьяный постоялец выпрыгнул в окно плавучего хостела у стадиона «Петровский»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-19T12:03:33+03:00

Мужчину прыгнул спасать его друг, но сам едва не утонул

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Очередного любителя петербургской романтики пришлось доставать из воды спасателям. Вечером 19 августа перебравший алкоголя постоялец плавучего хостела, того самого, который стоит напротив стадиона «Петровский», решил поплавать и сиганул прямо в окно.

- По словам очевидцев, постоялец выдавил москитную сетку и рухнул вниз. За ним из того же окна в воду прыгнул другой мужчина, попытавшийся его спасти, - пишет газета «Петербургский дневник».

При этом первый ныряльщик не понял добрых намерений своего спасителя и стал отбиваться, едва не утопив приятеля. Усугублялась ситуация тем, что все произошло уже в темноте.

Сохранить жизни обоим удалось лишь прибывшим на вызов спасателям. Они вытащили друзей из воды и передали подоспевшим медикам. Состояние у гостей Петербурга не особо тяжелое, но госпитализация им понадобилась. Зато незабываемые впечатления от турпоездки им точно обеспечены.

ИСТОЧНИК KP.RU