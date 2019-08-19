2019-08-19T12:22:02+03:00
Общество

В доме Николаевых на Садовой улице раскрасили лица скульптурам

Теперь горожане гадают, арт-объект это или вандализм
Петр КИБЕР
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Фигуры русалок на доме Николаевых пострадали от рук вандалов. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedФигуры русалок на доме Николаевых пострадали от рук вандалов. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Скульптуры русалок, расположенные на фасаде дома Николаевых, что на Садовой улице, приобрели необычный оттенок. Неизвестные художники, или же вандалы - тут мнения горожан разделились - разрисовали скульптуры краской.

- Лица русалок покрашены в золотой и серебряный цвета. У третьей и вовсе жуткий вид, на ее лице появились кровавые слезы, а зрачки стали черными, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Что это: чей-то перформанс, или же обычный вандализм, пусть и под видом художественного смысла, так и осталось невыясненным. Возможно, что неизвестный творец побоялся ставить подпись, ибо порча фигур на историческом здании совершенно точно закончится штрафом. И это как минимум.

С другой стороны, некоторые горожане увидели в творении глубокий смысл и призвали не возвращать русалкам привычный и «здоровый» розовый вид.

- Это не вандализм, а протест против такой жуткой «реставрации», - пишут в комментариях петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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