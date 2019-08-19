В Петербурге пенсионерка выбросила в окно двух щенков

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-19T13:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в Санкт-Петербурге. Правда, в этот раз подозреваемые - вовсе не подростки, как это часто бывает, а взрослая женщина. В ГУ МВД по Санкт-Петербурге сообщили, что ЧП произошло вечером в воскресенье, 18 августа. Местная жительница выкинула в окно, предположительно с третьего этажа, двух маленьких щенков. Причина такого поступка пенсионерки пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело.

- Заявление в полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило в 20.00 - обратилась одна из жительниц дома на проспекте Обуховской Обороны, - пояснили в полиции. - Сотрудники МВД прибыли на место происшествия и установили, что прохожие, ставшие свидетелями чудовищной картины, отнесли щенков в ветеринарную клинику.

На причастность к совершению указанного преступления проверяется 65-летняя жительница этого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU