Капающая с потолка кровь напугала мигранта, живущего в квартире на Беговой улице

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-19T13:29:37+03:00

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Снять настоящий фильм ужасов, или детектив в стиле Эдгара Аллана По могли бы написать арендаторы квартиры дома на Беговой улице, но вместо этого они написали заявление в полицию. Точнее позвонили. Причиной стала капавшая с потолка кровь.

- 18 августа в 08:56 в полицию обратился уроженец Узбекистана, проживающий на Беговой улице. Мужчина сообщил, что с потолка капает кровь, - пишут «Невские новости».

Прибывшие на вызов стражи порядка убедились, что это не фантазия звонившего - кровь действительно текла. Поскольку попытки попасть в верхнюю квартиру ни к чему не привели, было решено вскрывать дверь.

Уже внутри стала понятна причина неудобств - на полу лежало тело пожилого мужчины. Предварительно, скончавшимся оказался 78-летний уроженец Липецкой области. Следов насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружилось.

ИСТОЧНИК KP.RU