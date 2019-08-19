2019-08-19T13:51:08+03:00
Общество

В Урочище Смердыня среди овощей нашли четырех нелегальных мигрантов

Еще семеро нарушителей работали на стройке в соседнем дачном поселке
Петр КИБЕР
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В Ленинградской области овощи в теплицах выращивали нелегальные мигранты. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.В Ленинградской области овощи в теплицах выращивали нелегальные мигранты. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.
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Рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели сотрудники полиции в Тосненском районе Ленинградской области. Количество нарушений оказалось не самым большим, но и пустым автобус для нелегалов не остался.

- В деревне Урочище Смердыня на производстве сельскохозяйственной продукции полицейские проверили документы у 30 работников, граждан одной из стран Восточной Азии. Четверо из них нарушали миграционное законодательство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении всех четверых составили протоколы и забрали нелегалов из теплиц с овощами в отделение. Теперь приличный штраф грозит и их работодателю.

Еще семеро незаконных мигрантов нашлось на стройке в коттеджном поселке. Здесь под проверку попали уроженцы среднеазиатских государств. Часть из мигрантов также отправилась в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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