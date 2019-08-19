2019-08-19T14:22:26+03:00
Общество

На съезде с Лиговского путепровода Таллиннскому шоссе добавят одну полосу

Дорожники уберут бетонные блоки, сужающие проезжую часть [видео]
Петр КИБЕР
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Движение на съезде с Лиговского путепровода станет чуть свободнее.Движение на съезде с Лиговского путепровода станет чуть свободнее.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Дорога из Красного Села в Петербург и обратно по километражу занимает совсем немного. Однако времени на этот участок автомобилистам приходиться тратить все больше и больше. И без того не самое широкое Таллиннское шоссе уже долгое время ограничено бетонными блоками. Вскоре здесь начнется строительство. Но пока до него дело не дошло, ограничения, по требованию горожан, решили снять.

- Уже год одна сторона на подъезде к Лиговскому путепроводу перекрыта. Она зарезервирована под будущие дорожные работы. При этом единственная магистраль, связывающая Красное Село и Новогорелово с Петербургом, стояла в пробках, - рассказала на видео в своем телеграмм-канале пресс-секретарь Александра Беглова Инна Карпушина.

Автомобилисты Красного села, а также новоселы из Новогорелово, которых эта ситуация, прямо скажем, достала, неоднократно писали в соцсетях на страницу врио губернатора Петербурга. И вот, после его визита, было решено убрать бетонные блоки и открыть для проезда еще одну полосу.

Полностью ситуацию это не решит, но на время петербуржцам станет жить чуть легче.

Съезд с Лиговского путепровода временно расширят..Видео: Телеграмм-канал "Барышня в Смольном"

ИСТОЧНИК KP.RU

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