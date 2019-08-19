2019-08-19T14:42:50+03:00
Общество

Петербургские гаишники помогли с ветерком добраться до роддома будущей маме

Несущеюся по набережной Фонтанки иномарку для проверки остановили сотрудники ДПС
Петр КИБЕР
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Инспектора ГИБДД Адмиралтейского района помогли добраться до родома будущей маме. Фото: vk.com/dorinspbИнспектора ГИБДД Адмиралтейского района помогли добраться до родома будущей маме. Фото: vk.com/dorinspb
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Не первый и, наверняка, не последний раз сотрудникам ГИБДД приходится сопровождать рожениц в роддом. Очередной такой эпизод произошел в ночь с 1 на 2 августа в центре Санкт-Петербурга. На набережной реки Фонтанки наряд патрульной службы остановил несущийся «БМВ». Причина у водителя оказалась весомой - сидящая спереди девушка рожала.

- При проверке оказалось, что пассажирка находится в предродовом состоянии, - рассказали на видео, опубликованном в группе «Дорожный инспектор», сами инспектора.

Быстро сообразив, что скорую ждать будет дольше, полицейские включили мигалки и с ветерком сопроводили машину до роддома на Фурштатской улице.

В итоге все закончилось благополучно и принимать роды прямо на дороге не пришлось. Малыша приняли профессиональные медики, а позднее и полицейским пришла благодарность от счастливых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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