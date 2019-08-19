Житель Ленобласти убил соседку по коммуналке из-за оплаты счетов и завернул труп в ковер
Трагически завершился спор об оплате счетов для жителей одной из коммунальных квартир в городе Кировск Ленинградской области. Ранее судимый мужчина поругался со своей соседкой, после чего схватил нож и зарезал женщину.
- 18 августа в половине четвертого утра полицейские приехали по вызову в дом номер 21 по улице Победы. Там, в одной из квартир, они нашли труп 58-летней женщины, завернутый в ковер, - пишет «Оперативное прикрытие».
Беглый осмотр показал, наличие колото-резаных ран на теле погибшей. Предполагаемого злоумышленника долго искать не пришлось - он спал в соседней комнате. 36-лет сосед жертвы был сильно пьян и спал.
Мужчину разбудили и опросили. Позднее выяснилось, что он семь раз судим, в том числе за насилие, угрозы и убийство по неосторожности. За последнее он вышел на свободу досрочно.
По словам самого рецидивиста, смертельный спор возник из-за оплаты коммунальных счетов.
ИСТОЧНИК KP.RU