Житель Ленобласти убил соседку по коммуналке из-за оплаты счетов и завернул труп в ковер

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-19T14:56:02+03:00

Ранее мужчина уже был судим, в том числе за убийство, но в последний раз освободился досрочно

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Трагически завершился спор об оплате счетов для жителей одной из коммунальных квартир в городе Кировск Ленинградской области. Ранее судимый мужчина поругался со своей соседкой, после чего схватил нож и зарезал женщину.

- 18 августа в половине четвертого утра полицейские приехали по вызову в дом номер 21 по улице Победы. Там, в одной из квартир, они нашли труп 58-летней женщины, завернутый в ковер, - пишет «Оперативное прикрытие».

Беглый осмотр показал, наличие колото-резаных ран на теле погибшей. Предполагаемого злоумышленника долго искать не пришлось - он спал в соседней комнате. 36-лет сосед жертвы был сильно пьян и спал.

Мужчину разбудили и опросили. Позднее выяснилось, что он семь раз судим, в том числе за насилие, угрозы и убийство по неосторожности. За последнее он вышел на свободу досрочно.

По словам самого рецидивиста, смертельный спор возник из-за оплаты коммунальных счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU