2019-08-19T15:57:35+03:00
Происшествия

В Петербурге нашли 220 тонн риса с опасным вредителем-переносчиком холеры

Зараженный мухой-горбаткой товар решено вернуть отправителю
Петр КИБЕР
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Опасную муху-горбатку нашли в партии вьетнамского риса. Фото: Россельхознадзор.Опасную муху-горбатку нашли в партии вьетнамского риса. Фото: Россельхознадзор.
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Опасных насекомых, которые являются переносчиками такого заболевания, как холера, обнаружили в партии вьетнамского риса инспектора Россельхознадзора. 10 контейнеров, общим весом в 220 тонн, обнаружились в порту Санкт-Петербурга.

- Собственнику продукции было предложено в течение двух дней принять решение о возврате, обеззараживании или уничтожении зараженных партий, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Впрочем, владелец опасного груза в установленный срок с ответом не определился, поэтому весь рис было решено выслать обратно во Вьетнам.

Справка «КП»:

Многоядная муха-горбатка – крайне опасный карантинный вредный организм, отсутствующий на территории России. Она способна очень быстро размножаться и распространяться, перемещаясь вместе с транспортом, людьми или животными.

Насекомое способно переносить холеру, а попадая в ткани человека, личинки мухи вызывают язвы и нарывы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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