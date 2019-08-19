В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-19T16:43:10+03:00

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В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Михаил Романов. По предварительным данным, тело музыканта нашли у многоэтажки на Улице Белышева (Невский район), где жил музыкант.

- Михаил Борисович скоропостижно скончался вчера. Это был прекрасный человек. Для оркестра это, безусловно, тяжелая утрата, - сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Последнее время Михаил Романов числился в составе академического симфонического оркестра филармонии. В самой Филармонии уже пообещали помочь в организации похорон.

Напомним, что ранее музыкант работал на преподавательской должности в петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, однако некоторое время назад был вынужден уволиться из-за проблем со здоровьем.

Причины и обстоятельства смерти Михаила Романова уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU