2019-08-19T17:05:19+03:00
Общество

Петербургские подростки «взорвали» заброшенное здание и поставили на уши спасателей

После звонка по телефону «112» на Ново-Александровскую улицу примчались все экстренные службы города
Петр КИБЕР
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Сообщение о том, что в Невском районе рухнул дом, оказалась сильно преувеличенной.Сообщение о том, что в Невском районе рухнул дом, оказалась сильно преувеличенной.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Взорвалось здание, под завалами дети», - такие были первые слова позвонивших по телефону «112». Естественно, что уже через несколько минут на Ново-Александровской улице, что в Невском районе города были все экстренные службы. Вот только ни завалов, ни даже небольшого дымка на обозначенном месте не наблюдалось.

- Нам позвонили местные жители и сообщили, что рухнуло заброшенное здание. Мы приехали - здание стоит, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

В не меньшем замешательстве оказались врачи скорой и полицейские, также примчавшиеся на место предполагаемой трагедии.

Зато на месте нашлись предполагаемые «жертвы» - группа подростков, гулявшая в здании. Они, по некоторым данным, могли из шалости поджечь баллончик с краской, который взорвался.

Громкий хлопок и был принят за взрыв. Ну а дальше напуганные петербуржцы очень сильно преувеличили масштаб произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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