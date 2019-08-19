Невнимательный велосипедист врезался в Hyundai на Кронверской набережной

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-19T18:32:45+03:00

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Нелепая авария произошла в понедельник, 19 августа, в Санкт-Петербурге. После обеда на Кронверской набережной в районе Ленинградского зоопарка припарковался хозяин автомобиля Hyundai. Пассажир открыл дверь, чтобы выйти, и оставил ее. В этот момент мимо ехал велосипедист. Он не заметил открытую дверь и со всего размаху врезался в нее. Было бы забавно, если бы не та серьезно. 36-летний велосипедист получил тяжелые травмы.

- По данному факту сейчас проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга.

Из-за ДТП на набережной образовался небольшой затор. Узкий участок дороги приходится объезжать. В это время суток нагрузка на дорожные артерии города максимальны. Согласно данным службы ЯндексКарты, в центре города наблюдаются 6-балльные пробки. Наиболее загружены улицы в исторической части города - в Петроградском районе, на Васильевсокм острове, в районе Невского проспекта, практически стоит Пионерская набережная. Там скорость движения всего 10 километров в час. Однако прогнозы утешающие, уже через час заторы могут рассосаться и проезд будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU