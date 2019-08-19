2019-08-19T19:39:13+03:00
Общество

Эксперты из Петербурга выяснили, как производители сыра обманывают покупателей

Из 13 проверенных образцов только один оказался качественным
Алена ЧИЧИГИНА
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Эксперты из Петербурга выяснили, как производители сыра обманывают покупателейЭксперты из Петербурга выяснили, как производители сыра обманывают покупателейФото: Александр ШТААЛЬ
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Специалисты петербургской организации потребителей снова вышли на охоту. В этот раз через лабораторию прогнали мягкие сыры. Взяли 13 разных товаров и только один из них прошел проверку на качество. - Лабораторные исследования показали, что самым «слабым местом» при производстве мягкого сыра для изготовителей является соблюдение ими заявленных значений по массовой доле жира. Причем количество жира может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону, - сообщают специалисты "Общественного контроля"

Сравнивая заявленные на этикетках и фактические данные о пищевой ценности сыров, специалисты сделали вывод о неслаженной работе служб контроля на производстве, а иногда и о заведомом обмане потребителя.

Но это еще полбеды. Среди проверенных продуктов оказался и фальсификат. Так в них вместо молочного жира был растительный или вообще животный - говяжий или свиной. По жирнокислотному составу они приближены к молочному, но стоят гораздо дешевле

- Такие жиры имеют право на существование, но в случае их использования изготовитель обязан сообщить об этом на этикетке, - заявляют эксперты. - Если нет, то это подделка, которая должна быть снята с продажи.

Материалы проверки общественники направили в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Однако пока ответа нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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