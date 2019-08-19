СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-19T19:59:07+03:00

В этот день запланирована комплексная проверка системы оповещения населения

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Будьте готовы сами и предупредите своих родных, коллег и знакомых. В среду, 21 августа по всему Петербургу зазвучат сирены. Не пугайтесь, это плановая проверка системы оповещения населения.

- Задействуем электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - сообщили в Городском мониторинговом центре. - Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.

Продлится проверка всего 10 минут с 11.30 до 11.40. Все будет проходить в следующем порядке:

11.32-11.34 – передача речевого сообщения о начале Комплексной проверки;

11.34-11.37 – подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (включение электромеханических сирен, трансляция сигнала по проводному радио, уличным громкоговорителям и другим средствам оповещения);

11.37-11.39 – передача речевого сообщения о завершении Комплексной проверки.

Спасатели просят горожан не поддаваться панике, когда они услышат сигнал. Наоборот, слушайте внимательно, если не услышите оповещение в своем районе в указанное время, сообщите об этом в специальную службу по номеру 004.

ИСТОЧНИК KP.RU