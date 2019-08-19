2019-08-19T20:59:47+03:00
Общество

Фестиваль "Мотостолица" и празднование Дня российского флага перекроют дороги в Петербурге

22 августа сразу в нескольких района города будет ограничено движение
Алена ЧИЧИГИНА
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Фестиваль "Мотостолица" и празднование Дня российского флага перекроют дороги в ПетербургеФестиваль "Мотостолица" и празднование Дня российского флага перекроют дороги в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Внимание автомобилисты, в четверг, 22 августа, в Петербурге сразу в нескольких районах будет введено ограничение движения для транспорта.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, надо готовиться к перекрытию дорог на три дня. Итак,22 августа с 14.00 до 18.00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Государственного флага РФ, закроют движение по Магазейной улице на участке от Оранжерейной до Леонтьевской улицы.

Но это еще не все. Из-за фестиваля "Мотостолица" перекроют несколько участков дороги. Так, с 00:00 22 августа до 10 утра 25 августа нельзя будет проехать по Караванной улице от площади Белинского до Манежной площади. Кроме того, запрещено будет движение с 00:00 22 августа до 7 утра 26 августа по Манежной площади, Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы, Итальянской улице от Манежной площади до Садовой улицы.

Будьте внимательны, по этим адресам с полуночи 21 августа до 7 утра 26 августа будет запрещена остановка транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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